Ruska zračna obramba uničila več ukrajinskih dronov

Moskva/Kijev, 17. septembra - Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je ruska zračna obramba davi preprečila napad z brezpilotnimi letalniki na Moskvo, še šest dronov pa naj bi sestrelila nad obalami zasedenega polotoka Krim na jugu Ukrajine. Iz Kijeva so medtem sporočili, da je Rusija ponoči z raketami in droni napadla regiji Odesa in Mikolajiv. Žrtev naj ne bi bilo.