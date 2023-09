Incidenti in nasilje tudi na sobotni Paradi ponosa v Mariboru

Maribor, 17. septembra - Sobotne Parade ponosa v Mariboru, ki je potekala pod pod sloganom Iz zakonov v družbo, se je udeležilo preko 300 ljudi. Pri tem je vnovič prišlo do incidentov in nasilja, tako da je morala posredovati policija. Vsaj ena oseba je morala poiskati pomoč na urgenci, so sporočili organizatorji iz Mladinskega kulturnega centra Maribor.