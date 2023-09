Za prehod z avtomobilov na kolesa potrebno vsesplošno sodelovanje

Ljubljana, 17. septembra - Za to, da bi ljudje opustili vsakodnevno vožnjo z avtomobilom, je potrebno sodelovanje države, občin in nevladnih organizacij, so se strinjali udeleženci sobotne okrogle mize Naveličani zastojev? Pa saj se da tudi s kolesom! Poudarili so še, da zastoje na cestah doživljajo tisti, ki se vozijo po cestah, kolesarji pa ne.