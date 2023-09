Grški premier ob soočanju s kritikami obljubil krepitev boja proti podnebnim spremembam

Solun, 17. septembra - Grški premier Kiriakos Micotakis, ki se v zadnjem času sooča s kritikami na račun vlade in pristojnih služb zaradi domnevno slabega obvladovanja naravnih nesreč, ki so poleti prizadele Grčijo, je obljubil dodatno financiranje in reforme za krepitev boja proti podnebnim spremembam, poroča francoska tiskovna agencija AFP.