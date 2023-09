Na namiznoteniškem EP Nemčija v finalu v obeh konkurencah

Malmö, 16. septembra - Namiznoteniški igralci in igralke Nemčije do zadnjega koraka uspešno branijo naslova evropskih prvakov. Nemčija bo namreč tudi na prvenstvu v Malmöju igrala v finalu obeh konkurenc, v moškem s Švedsko, v ženskem pa z Romunijo. Taka finalna obračuna so strokovnjaki tudi napovedovali.