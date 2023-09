Ljubljana, 16. septembra - Nogometaši Lilla, ki bodo v sredo ob 16.30 gostili ljubljansko Olimpijo v okviru 1. kroga konferenčne lige, so v domačem prvenstvu danes gostovali pri Rennesu. Tam so osvojili točko za 2:2 in so vsaj začasno na petem mestu med francosko elito.