City, Tottenham in Liverpool s preobratom do točk

London, 16. septembra - Vodilne ekipe angleškega nogometnega prvenstva, Manchester City, Tottenham in Liverpool, so tudi v petem krogu prišle do novih treh točk. Vse z nekaj težavami, vse so zaostajale z 0:1, a so s preobratom prišle do zmag. City ostaja edina ekipa s popolnim izkupičkom, tokrat je v Londonu s 3:1 ugnala West Ham.