Šeškov in Kamplov Leipzig pod vrh, Dortmund ob koncu do zmage

Leipzig, 16. septembra - Slovenska nogometaša Benjamin Šeško in Kevin Kampl sta z Leipzigom v 4. krogu nemškega prvenstva slavila tretjo zmago. Leipzig je bil doma s 3:0 boljši od Augsburga in na lestvici napredoval na tretje mesto. Dortmundska Borussia je tik ob koncu dvoboja prišla do zmage s 4:2 proti Freiburgu in za vrhom lestvice zaostaja za dve točki.