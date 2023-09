Honolulu, 16. septembra - V požarih, ki so avgusta divjali na havajskem otoku Maui, je po navedbah guvernerja te zvezne države Josha Greena umrlo 97 ljudi, to je 18 manj, kot so sprva sporočili. Oblasti še naprej pogrešajo 31 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.