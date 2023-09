Newyorški borzni indeksi v minulem tednu mešano

New York, 16. septembra - Osrednji borzni indeksi New Yorka so minuli trgovalni teden v petek sklenili mešano, pri čemer je širši indeks S&P 500 doživel že drugi zaporedni tedenski padec. Indekse so najbolj ovirale delnice tehnoloških podjetij, medtem ko se delnice avtomobilskih podjetij kljub stavki članov sindikata avtomobilske industrije UAW še kar držijo.