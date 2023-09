Na Goričkem največji vzorčni nasad sadnega drevja in grmičevja v Evropi

Šalovci, 16. septembra - V Budincih v občini Šalovci, tik ob slovensko-madžarski meji, raste največji vzorčni nasad sadnega drevja in grmičevja v Evropi. Na 7000 kvadratnih metrih je zasajenih 1400 sadnih dreves in grmovnic. Vse vrste so jedilne, gre pa za takšne, ki niso vzgojene in torej niso kulturne rastline, pač pa takšne, kot jih najdemo v naravi.