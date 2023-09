Vlada zagotovila dodatna sredstva za interventne ukrepe na prometni infrastrukturi

Ljubljana, 15. septembra - Vlada je na današnji seji dopisni seji sklenila, da bo ministrstvu za infrastrukturo zagotovila dodatna sredstva za izvedbo interventnih ukrepov na prometni infrastrukturi, ki so posledica avgustovske ujme in prejšnjih neurij. Za ukrepe na cestnem in železniškem omrežju je vlada skupaj predvidela nekaj več kot 56 milijonov evrov