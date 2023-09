Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 16. septembra - Pri mariborski založbi Litera so izdali zbirko kratkih zgodb Tatjane Plevnik z naslovom Vabe, pri Beletrini pa knjigo Zadnja vijoličasta bledivka, ki jo podpisujeta Katarina Grabnar Apostolides in Ana Schnabl. Založba Miš je izdala knjigo za otroke Nataša Konc Lorenzutti To ni pismo z ilustracijami Tanje Komadina.