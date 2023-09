Kanada, Nizozemska, Srbija že v četrtfinalu Davisovega pokala

Ljubljana, 15. septembra - Po branilki naslova Kanadi in Nizozemski se je v četrtfinale zaključnega teniškega turnirja svetovne skupine Davisovega pokala, ki bo med 21. in 26. novembrom v Malagi, danes uvrstila tudi Srbija. V drugem krogu skupine C v Valencii je premagala Španijo, potem ko sta posamični zmagi dosegla Laslo Đere in prvi lopar na svetu - Novak Đoković.