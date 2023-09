Ministrstvo: Preučili bomo, za koliko je treba povečati število fizioterapevtov v javni mreži

Ljubljana, 16. septembra - V okviru razvoja strokovnih standardov in kadrovskih normativov bo zelo natančno preučeno, za koliko je treba povečati število fizioterapevtov v javnem zdravstvu in v kolikšnem času bo to možno doseči, so za STA povedali na ministrstvu za zdravje. V združenju fizioterapevtov so ob dolgih čakalnih vrstah namreč pozvali h kadrovskim okrepitvam.