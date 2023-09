Evropske borze končale večinoma v zelenem; nafta in evro dražja

London/Frankfurt/Pariz, 15. septembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. Na dobro razpoloženje vlagateljev so vplivali spodbudnejši gospodarski podatki s Kitajske in četrtkovi signali Evropske centralne banke, da je obdobje zviševanja obrestnih mer zaključeno. Nafta se je podražila, tečaj evra se je okrepil.