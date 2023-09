Slovenija oddala drugi zahtevek za plačilo iz načrta za okrevanje

Ljubljana, 15. septembra - Urad RS za okrevanje in odpornost je danes Evropski komisiji posredoval drugi zahtevek za plačilo iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Vanj sta vključena drugi in tretji obrok za nepovratna sredstva ter prvi obrok za posojila. Pristojna ministrstva ocenjujejo, da so izpolnila vseh 44 mejnikov in ciljev.