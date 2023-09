Golob in katarski minister za nadgradnjo dvostranskih odnosov

Ljubljana, 15. septembra - Predsednik vlade Robert Golob se je danes v Ljubljeni sestal s katarskim ministrom za verske zadeve Ganemom bin Šahinom bin Ganem Al Ganimom. Zavzela sta se za nadgradnjo odnosov med Slovenijo in Katarjem, premier pa se je zavzel tudi za vzpostavitev direktne letalske povezave med Doho in Ljubljano, so sporočili z vlade.