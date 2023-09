Kontrolorji združenih ognjev danes začenjajo usposabljanje ob podpori letal

Ljubljana, 18. septembra - Na širšem območju letališča Cerklje ob Krki, Kostanjevice na Krki, Mirnske doline in Osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojna danes začenjajo usposabljanje kontrolorji združenih ognjev Slovenske vojske. Urjenje, ki bo potekalo do 29. septembra, se bo odvijalo ob podpori letalstva Slovenske vojske in zavezniških letal.