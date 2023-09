Znamenitosti v Kijevu in Lvovu odslej na Unescovem seznamu ogrožene dediščine

Pariz/Rijad, 15. septembra - Unescov odbor za svetovno dediščino je odločil, da svetovno dediščino v ukrajinskih mestih Kijev in Lvov uvrsti na Unescov seznam ogrožene svetovne dediščine, je danes sporočila Organizacija ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco). Kot razlog za to potezo je navedla ogroženost zaradi vojne.