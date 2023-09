Skupina Cetis v polletju zmanjšala dobiček

Celje, 15. septembra - Skupina Cetis, ki deluje na področju rešitev varnostnih in komercialnih tiskovin ter embalaže, je v prvem polletju prodala za 64,4 milijona evrov izdelkov in storitev, kar je sedem odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček je v tem času dosegel 10 milijonov evrov in je bil za 17,7 odstotka nižji kot v enakem obdobju lani.