Združenje Po primorsko za večjo konkurenčnost živilske industrije

Ljubljana, 15. septembra - V združenju Po primorsko, ki združuje primorska živilska podjetja in zadruge, so v luči rasti cen hrane postavljeni pred izziv, kako s skupnim nastopom zmanjšati beg k trgovskim znamkam in utrditi navzočnost kakovostnih znamk. Zavzeli so se za sodelovanje vseh deležnikov in za bolj ciljno usmerjeno politiko.