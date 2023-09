V prometni nesreči v hrvaški Istri skupaj z avtom zgorela dva človeka

Buzet, 15. septembra - V prometni nesreči v Lupoglavu v hrvaški Istri sta v četrtek umrla dva človeka. Nesreča se je zgodila, ko je voznik osebnega avtomobila zapeljal na nasprotni vozni pas in se zaletel v drevo. Vozilo je v nesreči popolnoma zgorelo, policija pa je v njem našla posmrtne ostanke dveh oseb. Žrtvi naj bi bila brata, stara 12 in 19 let.