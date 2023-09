Putin na srečanju z Lukašenkom zagovarjal sodelovanje s Severno Korejo

Moskva, 15. septembra - Ruski predsednik Vladimir Putin je danes v črnomorskem letovišču Soči na srečanju z beloruskim kolegom Aleksandrom Lukašenkom zagovarjal rusko sodelovanje s Severno Korejo in vztrajal, da to nikogar ne ogroža. Lukašenko pa je Putinu predlagal, da Moskva in Minsk vzpostavita tristransko sodelovanje s Pjongjangom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.