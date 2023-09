Odbor za delo se je seznanil z letnim poročilom Zagovornika načela enakosti za leto 2022

Ljubljana, 15. septembra - Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide se je na današnji seji seznanil z rednim letnim poročilom Zagovornika načela enakosti za leto 2022 in posebnim poročilom o nedostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza za gibalno ovirane. V razpravi so izpostavili problematiko dostopnosti javnega potniškega prevoza gibalno oviranim.