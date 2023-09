Slovenski košarkarji na lestvici Fiba izpadli iz top 10

Ljubljana, 15. septembra - Slovenska moška košarkarska reprezentanca je na lestvici Mednarodne košarkarske zveze (Fiba) s sedmega nazadovala na 11. mesto. Nedavno svetovno prvenstvo na Japonskem in Filipinih in v Indoneziji je povsem premešalo vrstni red v "top 10". Prvo mesto so izgubili Španci, na vrhu so zdaj košarkarji iz ZDA, na tretjem pa svetovni prvaki Nemci.