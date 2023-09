Ilustratorka Marjanca Jemec Božič praznuje 95 let

Ljubljana, 16. septembra - Ilustratorka Marjanca Jemec Božič je dopolnila 95 let. Malo starejši se je spominjajo zlasti po Piku Dinozavru in Nani, mali opici, mlajše generacije pa po pravljicah Anje Štefan Melje, melje mlinček; njena bogata ustvarjalnost je zbrana v antologiji Pravljični cvet, ki so jo letos ponatisnili. Ob jubileju je izšla tudi "čebelica" O modrem plaščku.