Otroci z Inštituta zlata pentljica ob mednarodnem mesecu ozaveščanja o otroškem raku obiskali DZ

Ljubljana, 15. septembra - Ob mednarodnem mesecu ozaveščanja o otroškem raku, ki ga obeležujemo septembra, so DZ obiskali otroci z Inštituta zlata pentljica. Poslancem in drugim zbranim so podarili zlate pentlje, ki so simbol otroškega raka. Podpredsednica DZ Nataša Sukič jim je med drugim dejala, naj nikoli ne obupajo, temveč vztrajajo, so sporočili iz DZ.