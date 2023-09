V Posavju projekt krepitve prepoznavnosti in ugleda vina modra frankinja

Krško/Sevnica, 17. septembra - Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je Regionalni razvojni agenciji Posavje potrdila partnerski projekt Mislim modro - povezovanje regionalnih pridelovalcev in ponudnikov v kulinarične zgodbe Posavja. Njegov namen je krepitev prepoznavnosti in ugleda vina modra frankinja.