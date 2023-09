Kmetijske organizacije pozivajo k premisleku o predlogu zakona o zaščiti živali

Ljubljana, 15. septembra - Kmetijske organizacije v odprtem pismu poslanske skupine pozivajo k ponovnemu premisleku o predlogu novele zakona o zaščiti živali, pri čemer naj upoštevajo stališča pravne, veterinarske in živinorejske stroke. Kot so zapisali, novela kljub sprejetim dopolnilom na pristojnem odboru DZ ne odpravlja neustavnosti in drugih nesprejemljivih rešitev.