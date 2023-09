Veliki plazilec zmotil prosti trening v Singapurju

Singapur, 15. septembra - Prvi prosti trening pred tekmo svetovnega prvenstva v formuli ena za veliko nagrado Singapurja je zmotil nepovabljeni gost iz živalskega sveta. Varan, ki je med treningom vstopil na dirkalno stezo, je voznike prisilil, da so upočasnili, sodniki steze pa so izobesili rumeno zastavo, da bi zaščitili plazilca in dirkače.