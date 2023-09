V dolenjskih vrtcih in šolah se bodo igrali z igračami in reciklirane plastike

Novo mesto, 16. septembra - Iz odpadne plastične embalaže, ki so jo v dolenjskih šolah, vrtcih in drugih javnih ustanovah zbirali od začetka maja do srede junija, so partnerji projekta NovIKroG izdelali 70 didaktičnih igrač in 500 knjižnih kazal. Zbrali so dobrih 280 kilogramov odpadne embalaže, neprimerne za reciklažo in nadaljnjo uporabo pa je bilo 85 kilogramov.