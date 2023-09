Evropska komisija odpravila poseben mehanizem nadzora nad Romunijo in Bolgarijo

Bruselj, 15. septembra - Evropska komisija je uradno odpravila poseben mehanizem preverjanja stanja v pravosodju in boju proti korupciji v Romuniji in Bolgariji, so danes sporočili iz Bruslja. Mehanizem, poznan tudi po okrajšavi CVM, je bil prvič in doslej edinkrat uveden ob vstopu Bolgarije in Romunije v EU 1. januarja 2007.