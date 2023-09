Arheologi na območju ljubljanske Drame naleteli na ostanke rimske Emone

Ljubljana, 17. septembra - Na območju SNG Drama Ljubljana trenutno potekajo arheološka izkopavanja. Arheologi so po odstranitvi novodobnih in novoveških nasutij na globini 0,7 metra naleteli na zidove stanovanjskega objekta, t.i. insule XVIII in cesto dekuman J. Ostaline, ki jih sedaj raziskujejo in sodijo v 3. in 4. stoletje.