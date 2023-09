Turizem Ljubljana znova s kampanjo o pozitivnih učinkih turizma

Ljubljana, 16. septembra - Turizem Ljubljana je ponovno zagnal kampanjo Turizem dela Ljubljano, s katero prebivalce ozavešča o pozitivnih učinkih turizma na kakovost življenja. Prestolnica je tudi zavoljo turizma bolj trajnostna in zelena, poživlja jo na tisoče odličnih prireditev, premore izjemno kulturno in vrhunsko kulinarično ponudbo, so nanizali.