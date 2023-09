V Novi galeriji v New Yorku oktobra velika razstava Maxa Beckmanna

New York, 17. septembra - V newyorški Novi galeriji načrtujejo veliko razstavo del nemškega umetnika Maxa Beckmanna (1884-1950). Razstava Max Beckmann: formativna leta se bo osredotočila na obdobje med letoma 1915 in 1925 ter na spremembo, ki se je zgodila v Beckmannovem delu v tem ključnem desetletju. Na ogled bo od 5. oktobra do 15. januarja.