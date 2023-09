Evropi in Srednji Aziji verjetno ne bo uspelo doseči ciljev ZN v boju proti virusu HIV

Stockholm, 15. septembra - Evropi in Srednji Aziji do leta 2025 najverjetneje ne bo uspelo doseči ambicioznih ciljev ZN v boju proti virusu HIV, piše v danes objavljenem poročilu Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). Ta opozarja tudi na pomanjkljivo dostopnost zdravljenja ter na diskriminacijo in nasilje, s katerima se okuženi soočajo.