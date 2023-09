Turizem v EU v polletju presegel predkoronske ravni

Luxembourg, 17. septembra - Turizem v EU beleži močno okrevanje po pandemiji covida-19, številke so po podatkih Eurostata v prvi polovici leta že presegle ravni iz leta 2019. V turističnih nastavitvenih obratih so beležili 1,193 milijarde prenočitev, kar je skoraj 11 milijonov več kot v prvih šestih mesecih leta 2019 in 136 milijonov več kot primerljivem lanskem obdobju.