Švedski kralj Karl XVI. Gustav praznuje 50 let na prestolu

Stockholm, 15. septembra - Švedski kralj Karl XVI. Gustav danes in v soboto praznuje zlati jubilej. Danes namreč mineva 50 let, odkar je zasedel švedski prestol. Okroglo obletnico bo med drugim obeležil z jubilejno večerjo z uglednimi gosti ter sobotno procesijo v Stockholmu in koncertom na prostem blizu kraljeve palače.