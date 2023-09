Ob začetku šolskega leta več zanimanja za računalniško opremo

Ljubljana, 17. septembra - Na platformi za primerjalno spletno nakupovanje Ceneje.si, ki sodi pod okrilje skupine Heureka, ob začetku šolskega leta beležijo porast zanimanja za računalnike in računalniško opremo. V Sloveniji se je predvsem okrepilo zanimanje za prenosne in osebne računalnike ter tipkovnice, so sporočili iz podjetja Ceneje.si.