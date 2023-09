V preventivni akciji ob začetku šolskega leta 1285 kršitev prometnih predpisov

Ljubljana, 15. septembra - V nacionalni preventivni akciji Varno v šolo, ki je potekala med 28. avgustom in 8. septembrom, je bilo ugotovljenih 1285 kršitev cestnoprometnih predpisov. Odrejenih je bilo 665 alkotestov voznikom, ki so prevažali otroke, od tega sta bila dva pozitivna. Prav tako so kontrolirali 588 vozil za prevoz skupine otrok, so za STA sporočili s policije.