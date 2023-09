Na odboru DZ za kulturo ob obravnavi poročila o stanju pravne države pozivi k sprejemu novega zakona o medijih

Ljubljana, 15. septembra - Pristojni odbor DZ se je seznanil s poročilom Evropske komisije o stanju pravne države pri nas na področju medijev, novinarstva in demokracije. Ob tem je več gostov pozvalo k sprejemu novega zakona o medijih. V razpravi so se dotaknili tudi t. i. SLAPP tožb. Predstavniki bivšega vodstva RTVS pa so ocenili, da RTVS po spremembi zakona ni na boljšem.