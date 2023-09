Makedonska vlada prepovedala akcije in promocije v trgovinah

Skopje, 17. septembra - Makedonska vlada je začasno prepovedala akcije in promocije živilskih in kmetijskih izdelkov v trgovinah na drobno, da bi zaščitila državljane pred manipulacijami s cenami. Iz prepovedi so izvzeli alkohol in brezalkoholne pijače, veljala pa bo do konca novembra, je sporočila vlada.