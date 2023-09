Gradbeni stroški za nova stanovanja v drugem četrtletju višji

Ljubljana, 15. septembra - Gradbeni stroški za nova stanovanja so bili v drugem letošnjem četrtletju za 2,2 odstotka višji kot v prvem. Na letni ravni so po podatkih statističnega urada zrasli za 9,7 odstotka. Povečali so se tudi stroški dela pri gradnji novih stanovanj, in sicer na četrtletni ravni za 5,6 odstotka, na letni pa za 14,5 odstotka.