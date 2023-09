V Kostanjevici na Krki razstava Spontani ambient slikarja Rudija Benetika

Kostanjevica na Krki, 15. septembra - V lapidariju Galerije Božidarja Jakca - Muzeju moderne in sodobne umetnosti v Kostanjevici na Krki bodo drevi odprli razstavo Spontani ambient akademskega slikarja Rudija Benetika. Gre za pripovedovalca zgodb, sestavljenih iz prepletenih drobcev resničnosti, kolažna tehnika pa mu omogoča svobodno gradnjo slik in skulptur, so zapisali v galeriji.