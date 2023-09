Na Cankovi sklenili Pleteršnikove dneve

Cankova, 15. septembra - Sazu, Društvo za varovanje maternega jezika, naravne in kulturne dediščine Maks Pleteršnik, strokovni odbor za slovenski jezik Maksa Pleteršnika, Občini Brežice in Cankova ter Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija so v četrtek sklenili znanstveno srečanje ob obletnici smrti slovaropisca Maksa Pleteršnika. Zadnji dan simpozija je bil prekmursko obarvan.