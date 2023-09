Z glasbo Boba Dylana v novo sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu

Ljubljana, 15. septembra - Ameriški glasbenik Michael Weiskopf bo z zasedbo The Complete Unknowns nocoj na Ljubljanskem gradu odprl novo sezono jazz kluba. Zasedba preigrava skladbe Boba Dylana iz različnih obdobij in po navedbah organizatorjev velja za osrednjo ameriško Tribute to Bob Dylan skupino. Jazz Club Ljubljanski grad bo s tem vstopil v svojo sedmo sezono.