Cene nafte najvišje v desetih mesecih

Singapur, 15. septembra - Nafta se je danes še podražila in dosegla najvišje ravni po lanskem novembru. Cene po poročanju nemške tiskovne agencije dpa spodbuja omejena ponudba na trgu, saj so nekatere velike proizvajalke, vključno z Rusijo in Savdsko Arabijo, do konca leta zmanjšale proizvodnjo, povpraševanje pa ostaja visoko.