Tokio, 15. septembra - Vlagatelji na azijskih borzah so danes sledili razpoloženju na Wall Streetu, kjer so indeksi četrtkovo trgovanje zaključili z rastjo. Za dobro voljo so poskrbeli podatki o 0,6-odstotni avgustovski rasti trgovine na drobno v ZDA, ki je prijetno presenetila analitike, poročajo tuje agencije.