V Slovenj Gradcu 25. Mirovniški festival in 16. Festival drugačnosti

Slovenj Gradec, 15. septembra - V Slovenj Gradcu, kjer si z različnimi aktivnostmi prizadevajo za sporočila miru in strpnosti, bosta danes potekala 25. Mirovniški festival in 16. Festival drugačnosti. Na stojnicah v središču mesta se bodo predstavljale nevladne in humanitarne organizacije in društva ter šole. Obeta se pester spremljevalni program z nastopi in delavnicami.